更年期女性多會喝豆漿補充荷爾蒙，但醫師指出，一停經婦女天天把豆漿當成水喝，結果下體出血，就醫檢查發現罹癌；另有一位婦女則是長了多顆子宮肌瘤，醫師提醒任何食物或保養品，吃過量一定會出問題。

一停經婦女想補足流失的女性荷爾蒙，而把豆漿當水喝，結果下體出血就醫，經內膜切片，發現女子罹患子宮內膜癌第一期，須開刀醫治外，接下來要注意乳癌。婦產科醫師詹景全在《媽媽好神》節目中強調，好的東西過量補充都可能出現問題。

此外，國泰醫院婦產科也有一名44歲女性把豆漿當水喝，又吃補品，未料半年間經血量變多且伴有血塊，就醫發現子宮長了多顆肌瘤。該院婦產科醫師向《聯合報》表示，吃過量豆漿、當歸等富含植物性雌激素食物，過度刺激女性荷爾蒙是造成子宮肌瘤的原因之一。

豆漿因富含優質蛋白質、卵磷脂與大豆異黃酮等營養素，常被視為天然補充聖品，但大豆異黃酮化學結構類似「植物雌激素」，不完全等同雌激素，雖或多或少能紓解部份症狀，但效用其實有差距。

(中時電子報)