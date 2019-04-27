一名高齡97歲的鄧姓老翁，27日清晨疑因晨運後身體不適，體力不支的倒坐在桃園市平鎮區中豐路山頂段的路邊，且有輕微失禁狀況，而老翁恰好被路過的平鎮派出所巡邏警員溫振安、陳法印發現，2名員警立即上前協助，並陪同老翁安全地慢慢走回500公尺外的住家，也讓警方助民美事再添一樁。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，27日上午6時30許，警員溫振安、陳法印正前往平鎮區山仔頂執行假日交通疏導勤務時，途經中豐路山頂段竟發現一名老翁倒坐路邊，2員立即停車上前查看、關心。

經警方詢問後發現，高齡97歲的鄧姓老翁在清晨5點時外出慢走晨運，但老翁疑似體力不支暈坐路邊，且已有輕微的尿失禁，員警並在老翁身上發現身分辨識卡，發現老翁就住在500公尺外，警員溫振安、陳法印索性慢慢地攙扶老翁步行回家。

老翁妻子見丈夫被2名警察攙扶回家，嚇得急忙詢問發生何事，最後知道老伴疑似身體不適、及時被警察發現並護送返家，連忙直說菩薩保佑，並頻頻感謝2名員警幫忙。

(中時 )