【#Live】4000萬爭議，韓國瑜怎麼回應？

高雄市長韓國瑜27日出席原住民園遊會活動時，仍被媒體追問是否拿4000萬。（林雅惠攝）

究竟2018年高雄市長選舉時期有沒有拿過4000萬？高雄市長韓國瑜27日出席原住民園遊會活動時，面對媒體追問時鄭重駁斥：「絕對沒有交給我4000萬，感謝吳主席幫我澄清」，韓國瑜並說，會計師將會在很快時間內公布帳務資料。

韓國瑜表示，當初隻身到高雄選舉，狀況很不好，吳敦義雖然介紹他認識很多朋友，但大家都持懷疑態度，認為他不像是會選上的人，這些企業界的好朋友，因吳主席的介紹有些捐款。

韓國瑜說：「有人把我形容的像是貪財的人，選舉前我因錢夠用了，我就告訴海內外朋友，不要再捐錢了，我也把選舉捐款帳戶關閉，說我是貪財，我完全無法接受。」

韓國瑜還指出，當選市長後包括台灣郵政和金門高粱酒廠，都有在洽談製作肖像郵票和酒類商品，廠商所回饋十分之一的回饋金，他都會用作高雄的慈善事業，包括幫助高雄青年文創事業、協助高雄未婚媽媽等。

韓國瑜表示，與蔡正元是多年老友，若要爆料什麼，只要一通電話打給他求證，就不會有這些風波，他認為蔡應該自行澄清，現在也接獲抹黑他後接著要抹黑他老婆，接下來要抹黑我女兒，韓國瑜強調，一旦抹黑到他女兒，做不實指控，他一定會透過法律討回公道。

(中時電子報)