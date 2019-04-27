儘管NBA季後賽還在進行，關於今年夏天自由球員謠言，仍然傳到滿天飛！《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日爆料，七六人前鋒托必亞斯哈里斯已成搶手貨，包含灰熊、爵士、獨行俠、籃網等隊都有興趣，七六人當然也想把他留住。

會讓托必亞斯哈里斯行情如此暴漲，是因他在季中被快艇交易到七六人後，場均可以貢獻18.2分、7.9籃板及2.9助攻，來到季後賽首輪對上籃網，哈里斯場均仍有17.6分、8.8籃板及4.2助攻，幫助七六人4勝1敗挺進次輪遭遇暴龍。

其實去年夏天快艇曾跟托必亞斯哈里斯提出4年8000萬美元的提前續約條件，沒想到卻遭他斷然拒絕，因為他想利用本季表現爭取更加優渥的薪資，不少人當時都認為他太冒險了，但以目前他被5隊爭搶的情況來看，他確實賭對了。

因為假如托必亞斯哈里斯仍在東區準決賽當中，繼續打出如此高績效的表現，他確實可以爭取到比起4年8000萬美元更高的頂級合約，尤其是七六人老闆約書亞哈里斯也不只一次公開強調要把他續留，這場搶人大戰勢必相當激烈。

(中時電子報)