劇情碰觸到賈麥爾真實人生的痛處，有次他跑到一旁痛哭。（海鵬提供）

去年入選坎城影展的感人好片《逆著風的旅行》，片中男主角讓人驚訝真實由麻瘋演員瑞迪賈麥爾（Rady Gamal）主演。該片導演阿布貝克爾蕭基（A.B. Shawky）原先鎖定另一位女麻瘋病患多年，不料她竟在開拍前突然辭世。蕭基後來在麻瘋院區重新試鏡，終於遇見賣自助餐的賈麥爾，他豐富的人生閱歷，以及不屈不撓的生存意志，讓蕭基聞之落淚，決定邀他飾演男主角。

賈麥爾一出生就受痲瘋病折磨，即使該病已經治癒，卻在他的臉上、四肢留下無法抹滅的殘缺及疤痕。個性樂天的他，在痲瘋院區經營自助餐店，聽聞電影《逆著風的旅行》舉辦試鏡，還開心地跑去漏夜排隊，果然雀屏中選。讓人驚訝的是，人生經歷豐富的賈麥爾，其實從沒上過學、完全目不識丁。電影在拍攝時，全賴導演蕭基將劇本逐字逐句念給他聽，他才真正了解劇情內容。有次因爲劇情碰觸到他真實人生的痛處，竟讓他跑到一旁痛哭，讓蕭基十分錯愕。演出《逆著風的旅行》，賈麥爾總是努力熟記台詞，力圖交出更勝職業演員的演出，認真進取令人打從心底佩服。

賈麥爾在《逆著風的旅行》飾演在麻瘋院長大的巴薛，為了尋找從小就將他拋棄的父親，在孤兒學徒歐巴馬（阿邁德亞伯戴哈菲 Ahmed Abdelhafiz 飾）協助下，兩人牽著一隻可愛驢子，沿著尼羅河、展開一場橫跨埃及的尋親之。片中他歷經千辛萬苦找到父親時，心酸問了一句「當初為什麼要遺棄我」，便讓觀眾為之淚流滿面。

《逆著風的旅行》自坎城影展首映便好評不斷，不僅國際媒體形容賈麥爾為「真實版『象人』」，他動人的演出成功化解了世人之於痲瘋病的恐懼與誤解。由於賈麥爾片中角色「巴薛」生活窮困，演出時他不僅得在惡臭垃圾場回收資源，更得不畏蚊蟲圍繞，就連戲服都是劇組找來的二手衣，而他得連續穿著10多天，即便奔走埃及南北、揮汗如雨也無法換洗。但他卻越穿越入戲，殺青後更保留著作為紀念。電影將於5月3日在台上映。

(中時 )