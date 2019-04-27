內馬在自己IG上痛罵VAR判決不公。（翻攝自網路）

巴西足球明星內馬(Neymar)因為批評VAR「影像助理裁判」而遭歐洲足總修理，被處以禁賽3場。內馬所效力的巴黎聖日耳曼3月時在歐冠足16強第二回合慘遭曼聯翻盤，關鍵是一記手球判決，讓曼聯在傷停補時獲得罰球，就這樣淘汰了大巴黎。

憤怒的內馬在個人IG用葡萄牙語宣洩不滿：「那根本就不是手球！一個人怎可能背對著球還會手球？太丟臉了，這是歐洲足總雇用4個門外漢看著慢動作重播做出的判決。你們都去死一死吧。」

不過內馬受傷未參賽，他坐在觀眾席而不是身臨球場，而且從背後也是可以手球的。當時是曼聯多拉特(Diogo Dalot)從後方一球踢到了大巴黎金潘比(Presnel Kimpembe)的手上，這種倒楣事並不罕見，結果讓曼聯以多1顆客場進球的優勢淘汰大巴黎。

VAR是歐洲足總非常重視的新政策，準確率超過99%，不容隨意詆毀，所以必須處罰內馬。去年國際足總在世界盃開始使用VAR，歐冠本屆亦是首次登場(於淘汰賽啟用)。由於大巴黎已經出局，內馬的禁賽將從下一屆歐冠足開始計算。

(中時電子報)