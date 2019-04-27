台北市長柯文哲因行程已排滿，今下午不會出席反核遊行，他今被問到會不會趁行程空檔前往？但他卻意有所指暗酸蔡英文總統、前行政院長賴清德說，執政者有問題就自己去處理就好，去上街遊行不是很奇怪嗎？時間省下來做事吧！

由於蔡英文總統、賴清德都要出席遊行，柯文哲表示，很奇怪，總統還去遊行，問題自己解決就好。

至於他昨天說，畢竟不能用愛發電，台灣還是要正視能源問題，柯文哲今天重申，台灣能源問題還是要誠實面對，優缺點列出來嘛，大家可以討論，但是不可能這不要、那不要、什麼都不要，總是要處理。

柯文哲進一步指出，他不是反對核能，但核能在台灣真的風險很高，其實台北市大災害裡面，唯一一個無解就是山腳斷層加上核一、核二，這條在防災計畫裡面怎麼算都無解。有人說，福島事件後核能安全往上提升，就是達到一定程度就不要救了，把它停掉，當年就是還是很想救核能發電廠，最後無法收拾，但是這還是科學題目，還是科學解決。

媒體追問，若今天柯是執政者，會怎麼解決？他說，大家拿出來講啊，風險是多少，大家做個決定；這也是為什麼他會說，公投題目如果沒充分討論，沒有意義。

(中時 )