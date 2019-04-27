2019城市遊牧影展將於5月11日至27日期間於真善美劇院及其他場地放映，本屆片單除了有多部精采的國際展映長片，也有各類型台灣競賽片和音樂MV。除了提供競賽獎金、鼓勵影像創作，今年也特別首次增設「MV觀眾票選獎」，讓影迷也能一同參與，選出最愛的影像作品。

今年的台灣電影競賽影片類型各異，有動畫、實驗、紀錄、劇情片等，第二階段入圍名單也已出爐，包含十一部入圍影片：塩埕區長、大浪人生、午夜陶德、好想被觸摸呀、生日快樂樂、煉金術、他們把自己交給漫長的沉默、菲索、愛之船、麵包工廠首部曲、麵包工廠二部曲。其中麵包工廠首部曲及二部曲皆由華人導演王沛智執導，台灣藝人謝怡芬 (Janet Hsieh) 及其丈夫吳宇衛 (George Young) 也都在片中扮演重要角色，首部曲也獲得第34屆美國獨立精神獎最佳女配角提名，導演王沛智也將來台和影迷進行映後QA座談。截然不同的片子將要一同角逐三項大獎：遊牧首獎、遊牧評審獎、遠東潛力獎，得獎作品將於5／26(日)19：00的影展閉幕片暨典禮上揭曉。而20部初選入圍作品亦可共同參加「觀眾票選獎」。

每年的遊牧影展MV競賽項目是MV影像創作者最喜愛的發表平台，今年收件數創下歷屆最高投件量105件，收到的作品包括：9m88、Leo王、四分衛、美秀集團等MV，美學風格表現各有驚喜，今年評審陣容由「地下社會」創辦人何東洪領軍，與台灣傳奇樂團「濁水溪公社」紀錄片《爛頭殼》毛致新導演、音樂策展單位海波浪製作主理人陳伍迪共同選出「遊牧最佳獨立MV獎」得主，將獨得獎金一萬元。

本屆影展亦特別首次增設「MV觀眾票選獎」，希望在評審的美學外，也能讓觀眾們選出自己心中最愛的作品，在總投件作品中，共有85部MV同意共同來角逐。投票網站同步於今日(4／26)開放線上投票，參加投票還有機會獲得音樂電影《廢墟之地》入場券！投票網址：https：／／www.surveycake.com／s／zPLAG。！影展電影預售票即將於26日中午12點於兩廳院售票系統正式啟售。

影展時間：2019年5月11日至5月27日

影展地點：西門町真善美劇院（台北市萬華區漢中街116號，西門站6號出口）

售票資訊： 4月26日中午12：00起 兩廳院售票系統 開賣

影展官網：http：／／www.urbannomad.tw／

影展粉絲頁：https：／／facebook.com／UrbanNomad.tw

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