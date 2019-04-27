前台北縣長周錫瑋（左四）與前縣長傅崐萁（右三）今出席吉安鄉百人種櫻花活動。（張祈攝）

有意參選總統的前台北縣長周錫瑋今走訪花蓮，參加吉安鄉百人種櫻花活動，也是前縣長傅崐萁出獄後的第一個公開行程，周錫瑋致詞呼籲鄉親一起填寫他發起的「把阿扁關回去」連署，原本致詞完的傅崐萁趕緊拿回麥克風，直呼愛與包容最重要。

周錫瑋昨天抵達花蓮後，接連低調拜訪藍營地方大老，並與中常委拜訪傅崐萁，今連趕3場公開行程參加地方活動，預計下午1時舉行「選總統問政說明會」，今出席種櫻花活動，「巧遇」臨時替太太跑行程的傅崐萁，兩人互稱兄弟，展現好交情。

活動中，周錫瑋不忘為自己發起的「把阿扁關回去」連署，現場一陣靜默，吉安鄉長游淑貞趕緊緩頰，插話要鄉親看看鐵軌上可愛的火車，剛致詞完的傅崐萁也拿起麥克風回應，自己深受其害，愛與包容還是比較重要。

會後被問到藍營總統初選角力及黨內初選改以全民調的看法，周錫偉說，選舉是辛苦的挑戰，尊重參與競賽的，支持者應該相親相愛，吵架會分裂，不團結就贏不了，對黨中央的決定都支持。

(中時 )