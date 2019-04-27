前民進黨立委賴坤成指控曾任高雄市長韓國瑜夫人李佳芬司機的程建騰官運三級跳，現任高雄港開發公司總經理，爽領高薪。對此，韓國瑜回擊，他用人絕對是要負責的，民進黨從來都沒有肯定過他

對於賴坤成的指控，韓國瑜今接受記者訪問表示，「這有幾個重點，我是不是合法用人？我是不是有資格用人？如果我用的人，禁不起壓力，貪汙或者軟弱，我要不要負責，我要負責。」

韓國瑜更指出，程建騰是苦讀出身，做苦工和電工，一面半工半讀，把大學念完。他更表示會選程建騰做為高雄港開發公司總經理，是因為開發公司是高雄市民最珍貴的資產，一牽扯到土地，就有各種複雜的利益，「我用一個總經理，可能專業性強，但個性太軟弱，出了事情，我要不要負責？我們時常遇到很熱情，但禁不起誘惑，那我就要負全部責任！」

韓國瑜感嘆，「我現在用了許多人才，都在為高雄努力，大家可以看看高雄這四年來，有沒有變化？大家都看在眼裡」。韓國瑜話鋒一轉，「請問民進黨有肯定過我們嗎？我用的每一個人民進黨都修理！從來沒有讚美過一句話，既然程建騰，我就要負全責，他貪汙、禁不起誘惑或軟弱，我全都要負責任，那就讓我用用看呀」！

(中時電子報)