有名人堂老爸的小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.），27日首度先發登上大聯盟球場，也終於結束了藍鳥球迷們漫長的等待。這位怪物新秀出戰運動家，4打數1安打，在9局下半敲出一支二壘安打，生涯首安讓全場2萬8000多名觀眾為他瘋狂喝采。

小葛瑞洛首戰擔任第5棒、三壘手，2局下半全場藍鳥球迷起立為他鼓掌，用熱情歡迎他來到大聯盟。面對運動家先發投手菲爾斯（Mike Fiers）速球招呼，小葛瑞洛有耐心的選球，可惜擊成一壘方向滾地球出局。

4局下半小葛瑞洛差一點擊出生涯首轟，面對一顆內角偏低的速球，一棒打向左外野全壘打牆前，結果遭到運動家外野手跳起來美技接殺，鏡頭拍到在休息室觀賽的老爸也忍不住露出可惜的表情，隨後也笑了出來，搞得比自己上場還緊張。

來到9局下半，小葛瑞洛最後的打擊機會，2比2平手的情況下，打出一壘邊線的強勁安打，大聯盟生涯首安出爐，是一支二壘安打，小葛瑞洛站上壘包後也忍不住激動為自己拍手。老爸在休息室也開心和周圍的人擊掌慶祝，教練更換代跑，小葛瑞洛在歡呼聲中退場，結束了別具意義的大聯盟首場比賽。

最終祖瑞（Brandon Drury）以再見兩分炮結束比賽，藍鳥以4比2擊敗運動家。

(中時電子報)