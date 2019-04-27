現各縣市正進行國中小教師介聘，全國教育產業總工會今天帶領20多人到教育部前陳情，數位老師帶著出生不久的小孩表示「想要一家團圓」，希望今年仍維持「同校服務4學期，特殊條件同校服務2學期」（簡稱四二制）的介聘條件。

教育部國教署組長武曉霞回應，為穩定偏鄉教師，國中小教師介聘條件104年從「同校服務4學期改為6學期」，並且給了緩衝期。去年6月8日的公告是將介聘條件進一步放寬，老師本人患有重大傷病，不受6學期的限制，有特殊狀況（如夫妻分隔兩地），則4學期就可介聘。

對於有老師帶著小孩出面陳情要求放寬介聘條件，武曉霞說，規定不可能現在就修改，但會將老師的訴求放在心裡，教育部再跟縣市討論如何處理。

「年輕教師要返鄉，介聘回歸原辦法。」全教產理事長黃耀南表示，因為少子化，為了避免超額教師，許多縣市已好幾年未辦理中小學教師甄選，造成現職教師希望返鄉服務，與家人團聚的機會，僅能透過「教師介聘」一途。

黃耀南說，原本國中小教師介聘條件是「同校服務4學期，特殊條件同校服務2學期」，但教育部去年6月8日突然改成「同校服務6學期，特殊同條件校服務4學期」（六四制），而且今年開始實施，各縣市4月23日至5月2日接受報名介聘，有些老師根本措手不及。

在雲林某所國小服務的王老師和在高雄某國中服務的紀老師是夫妻，他們帶著才出生6個月的小孩前來陳情。王老師說，他大學是師資公費生，當時是班上第一名畢業，原本可以有很多選擇，但當時滿懷教育熱誠，他先到台東山上學校任教了5年，之後到雲林任教7年。

在雲林工作時，認識了太太，並進一步結婚，為了夫妻可以在一起，他去年調到雲林斗六市區的學校，期望這樣比較容易介聘到高雄。去年他的小孩出生，他每天從高雄搭高鐵或開車到雲林上班，原本以為自己屬於特殊狀況，在同一校任教2學期就可介聘，但最後卻發現要4學期，這讓他一家團圓的夢更遠了，希望政府幫忙。

(中時 )