PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜在最新民調中，雄霸各方，呈現「愈打愈強」態勢。但有眼尖網有發現，韓與鴻海集團董事長郭台銘若分別披藍袍出征，無論是總統蔡英文、前行政院長賴清德還是台北市長柯文哲，民調皆無太大出入，但就唯獨韓出征會「憑空」多出整整10％。這10％約150萬張「韓國瑜專屬」的選票，究竟從何而來？網友分析，正是2016年投給宋楚瑜的那群人。

根據《TVBS》，在韓國瑜發表聲明後2天（4/23、4/24），最新民調如下：

韓 41 柯 25 賴 24

韓 42 柯 25 蔡 22

郭 30 柯 27 賴 24

郭 31 柯 28 蔡 22

PTT網友觀察以上民調，發《[討論] 消失的10% 到那去了？》一文分析：「韓與郭的民調差了10個百分點，但有趣的是，郭其他對手的支持度並沒有什麼增加。也就是說這10個百分點，當韓不在的時候，就隨之消失了，而不會跑到其他候選人的身上。」

並進一步指出：「那麼這10個消失的百分點到那去了？其實在泛藍陣營，本來就有一群對現有的KMT高層不滿，卻又不喜歡DPP的一群人。他們不是最近才出現，而是早就存在了。這10% 的選民，大約佔有150萬張的選票，剛好就是2016總統大選中，投給宋楚瑜的那群人。」

不僅如此，版主更寫道：「這150萬人，也許是對馬英九執政不滿的關係，所以沒有投票給當初與馬英九類型相近的朱立倫。這次老郭出來選，其實大家都知道郭與馬英九關係密切，甚至以為他是馬英九推出來的人選。因此很自然而然把郭當作是與馬英九類似的人，或者是馬陣營的人，而不願意將票投給郭，但是願意支持韓國瑜，所以就變成了非韓不投的一群人。」

版主最後如此結論──「所以韓大於KMT，道理就在這裡。」有其他網友提出質疑：「這10%很詭異 如果民調準，就是政治冷感只因為韓支持韓的。因為有了這10% 所以表態率高到有90% <-有點怪怪的。」版主也回道：「有韓：表態；沒有韓：不表態(不投票)，很合理呀！」

韓專屬的10％選票？ 網：原來藏這！（中天新聞）

(中時電子報)