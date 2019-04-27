◎依山傍海美呆了 「台灣南極國小」在墾丁

墾丁國小鵝鑾鼻分校雖僅是30人的小學校，但是「台灣南極國小」的別名卻是撼動不少人，不僅依山傍海的地理環境與生態美景吸引遊客駐足，教育從「南」也從「難」開始的信念更是留住不少教育英才，多數老師一待就是1、20年，他們不是在地人，卻比誰都愛這塊土地。

◎海拔最高 雲海國小添詩情

位於新北石碇小格頭社區的雲海國小，位居北宜公路最高處海拔525公尺，原名格頭國民學校，前總統蔣經國視察時，認為名稱不宜，以當時學校雲霧繚繞加上風景秀麗，指示更名為雲海國民學校，後實施義務教育後，成為現今雲海國小。

◎笨港有特色 客家漁村小學

笨港國小在桃園西南端的新屋區內，位於台15線西濱公路56.5公里處，舊時因有港口而漁業名盛一時，如今民眾多以農業為重，笨港客庄90％為客家人，是傳統的客庄聚落，緊鄰台灣海峽，農產漁獲豐富，又因鄰近笨港灣，是桃園市最有特色的客家漁村小學。

◎開放式教育 車籠埔跑第一

台中市太平區車籠埔國小創校至今約19年，提及「車籠埔」3字，很有「地方味」，相傳日治時期當地製糖埔36位工人遭原住民攻擊，因死亡人數眾多，當地命名「車人埔」後演變為「車籠埔」，繼承其名的車籠埔國小，開放式教育堪稱當地指標性學校。

◎全台光復國小 這間最天然

全台有8所以「光復」為名的國小，其中位於台南七股的光復國小，原先是鹽場鹽工子弟就讀的學校，隨著鹽田廢曬，從原先1個年級50人以上變成全校不到30人的小校，但近年結合周邊自然環境發展生態教學，也是台南4所實驗小學之一，吸引來自世界各地團體參加該校的遊學課程，可以說是「天然的尚好」。

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(中時電子報)