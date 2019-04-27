港星吳沚默近日受邀上節目《後生仔傾吓偈》，和主持人聊學生時代生活，不過在說到和前男友相識過程，大開黃腔被網友笑虧「馮盈盈有對手了」。

吳沚默在節目中談到，大學單人房宿舍附有浴缸，所以不少人為了獨佔，搶當宿舍導師，她的2任男友也是宿舍導師，不過當時太害羞，不敢到男方房間泡澡，她也被問到怎麼和男友認識的，她透露當時學校的籃球場是男生展現雄性魅力的地方，不少人會在那「一直射一直射」，有一次她就被射中了。

常語出驚人而被網民封為「性博士」的港姐馮盈盈立刻問「射到哪裡？」她害羞回「射中我的臉」，馮盈盈再發功「一射就射到臉上？真不小心！」讓全場聽了都爆笑。而吳沚默之後還邀請對方擔任作品的男主角，被虧是潛規則，而她在節目大開黃腔，被網友讚真性情，還說她和馮盈盈有得拚，她也謙虛在IG回「不敢當，FYY（馮盈盈）仍是up界最強，是在下輸了！」

(中時電子報)