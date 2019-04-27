51歲的李興文日前二度上中視《飢餓遊戲》錄影透露，他表示，第一次上節目闖關玩遊戲，就覺得很有趣，所以這次再度受邀上節目，也備感興奮。自認以前曾主持過長達10年的外行腳節目，無論棚內拍攝，或是外景錄影，都難不倒他！

這次錄影時巧遇影城所供奉的由湄州島迎回台的天上聖母媽祖娘娘讓他印象深刻，他表示，「那次我也有隨行，但是我在台北就先告退了。沒想到事隔將近一年，在不知情狀況下，竟在媽祖娘娘的廟巧遇，靈驗無比！那一關真的讓我覺得媽祖娘娘好像威靈顯赫！」

李興文這回與製作單位到到南投妖怪村出外景，錄影過程中他也大誇孫協志的冷靜沈著有領導能力、王仁甫反應靈敏的大將之風，以及許孟哲的憨厚耐操各有各的特色與所長，「三人若打散了都能獨當一面，合體肯定是無堅不摧！」

李興文除了拍戲，也開始嘗試寫劇本，最近更計劃構思好故事，希望可以改編成劇本後，再拍成電視或電影。

(中時 )