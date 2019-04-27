前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌，上個月傳出在某豪宅開毒趴被逮，事隔一個月後在臉書PO影片透露驗毒結果是陰性，除了證明自己是清白的，更表態想擔任2020反毒大使，立刻引起網友議論。

薔薔影片 。(圖/薔薔臉書)

薔薔上個月傳出在豪宅開毒趴被逮，當下被警方帶回問訊並接受驗尿，如今檢驗出爐結果是陰性，讓她得意表示：「我沒有毒品記錄和前科，而且還有良民證」，更強調「只要聽到有人吸毒，都是第一個開車衝去阻止別人吸」，唯一不滿的是新聞這樣一報，讓她氣憤表示想擔任2020年反毒大使機會沒了，不過隨後竟語出驚人表示：「大家都知道我的為人！要吸就跑到國外去吸，我們在國外吸給政府看，怎麼吸都讓政府抓不到我們牙癢癢的」，讓所有網友相當傻眼。

不過她最後也不忘呼籲所有人，「大家不要吸毒！愛惜生命！不可以吸毒！吸多了對身體不好」，更強調自己是個勇於面對和承擔的人，不會輕易被酸民給擊垮。

中時電子報提醒您：拒絕毒品 珍惜生命

(中時電子報)