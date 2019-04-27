路透社24日報導，一艘法艦曾於本月6日通過台灣海峽，可能引起其他盟國跟進。而法國國會一份針對南海議題報告近日出爐，其中指出北京聲索南海權利，為了不僅天然資源，還因為與美國之間的對立，而台灣正處於美中南海角力的關鍵。

據中央社報導，該份報告指出中國大陸對南海島嶼採占據、圍墾及軍事化策略，並分化東南亞國協成員各自的聲索立場，例如面對各別東協國家中，在雙邊架構下，北京擁有不成比例的談判勢力，可在政治及經濟方面施壓；正因為如此，即使南海議題事涉多方，北京堅持領土及海洋爭端要在雙邊談判下解決，因此東協成員自知很難與北京對抗，在組織內部也很難對南海議題採取統一陣線。

報導指出，該報告從國際局勢角度分析，北京堅持聲索南海權利的原因，除了資源外，還有與美國之間逐漸增長的對立。報告說，以地理環境和美國盟邦網絡來看，中國大陸在戰略上處於較不利位置，會想掙脫美國在亞太地區帶來的束縛，因此積極發展海軍，先以能在最短時間內通行第一島鏈範圍為目標，這就與涉及南海；故對中國大陸而言，這是面對美國勢力包圍所做的防衛。

此外，美中於南海角力，台灣是關鍵之一，中國大陸國家主席習近平今年一月重申兩岸「必然統一」，警告外來勢力不要干預；美方分析北京在南海的態度，視為回到強國競爭時代的標記，美國不希望中國大陸取得區域霸主地位，而是想維持印度洋及太平洋地區的自由開放，在此情況下，美國重申對亞太地區的承諾，而日本、南韓、菲律賓、台灣都宣稱與美國的盟友關係穩定，只是也謹慎關注美中貿易談判是否有任何形式的妥協。

報告建議法國政府加強在南海議題上的角色，並應從有關南海的政策開始，讓自己的印太區域戰略更加具體，並展現領導能力，在歐盟提出對印太地區的共同願景，促使歐洲國家在南海議題上採取一致立場，同時協助東協成員加強戰略上的自主；另在南海議題上可尋求多邊合作，例如德國、英國、甚至中歐及東歐國家，把行動擴大為「歐洲化」。

(中時電子報)