台北市長柯文哲今出席台灣亞洲植牙學會國際年會，外界關注高雄市長韓國瑜發表五點聲明後，是否從神壇跌落下來？對此，柯Ｐ表示，他掉下來還是贏十幾趴！哪有掉？

韓國瑜日前發表五點聲明，外界認為韓有意參選2020總統大選。由於韓的表態，引發爭議，因此遭質疑是否跌落神壇；對此，柯文哲表示，「他掉下來也是贏我們十幾趴」，哪有什麼差別！

(中時電子報)