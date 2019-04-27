美國一名18歲少女睡前吃了一個漢堡，隔天起床時，嘴唇卻腫成「章魚嘴妹」，而火速就醫，沒想到竟連醫生都找不出原因！少女將嘴唇腫成章魚照片分享到個人推特，以自嘲方式與網友分享這離奇狀況。
《每日郵報》報導，18歲、住美國密西西比州的艾凡思在睡前吃了一個漢堡，吃完後她即發現自己下嘴唇出現腫脹反應，但以為是被蚊蟲叮咬，沒有多做聯想，隨後便直接進入夢鄉；隔天起床，艾凡思嘴唇竟然整個腫成「章魚嘴」，而且每經過一個小時，嘴唇就越腫。
她先到住家附近的診所就診，醫生給她抗過敏藥物，卻不見好轉，之後她轉診到大醫院，但仍未查出過敏原因。艾凡思說，她不曾因為食用「加工肉品」而產生過敏反應，對於這樣的狀況，她也匪夷所思。醫生建議她先住院觀察，進行過敏評估。
艾凡思目前嘴唇腫脹狀況已好轉，但她將此事分享到個人推特，用自嘲方式與網友分享這離奇狀況，引發網友討論。
文章來源：艾凡思個人推特
(中時電子報)
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