一名民眾4日下午8時許，在新北市中和區景平路461巷口拾獲iPhone手機，將手機送至新北市中和警分局警備隊，由於手機設有按鍵鎖，不時收到泰文的line訊息，一時之間也無法解鎖回撥給發line的人。
值班勤務巡佐朱世棟和警員宋妤姍先檢視手機是蘋果iPhone型號，確認無法開啟手機密碼鎖後，朱世棟急中生智以該手機撥打警察局110緊急電話，再請警局查看該手機號碼為何。
警員宋妤姍看到手機號碼後，立即撥打該門號公司客服電話，請其代為聯絡手機失主前來認領，果然在失主遺失不到1小時，就聯絡到手機主人。
失主為泰國籍40歲斐姓女子多年前嫁來台灣，斐女由丈夫陪同前來認領，原本已不抱希望能找回自己手機，在手機鎖碼與sim卡內號顯示不清的情況下，警方還能迅速通知到她前來認領，對於警方細膩的協尋態度大為讚賞，離去前仍不斷的對警方表達感謝之意，直呼台灣的警察真厲害。
中和警分局提醒，手機遺失首先要記得自己手機內碼，並且立即向電信公司通報停話，以及第二支備用可聯絡電話，要是警方接獲拾得手機會從sim卡內號與手機機身內碼來通知失主前來領回。
(中時 )
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