河北省衡水市25日發生的施工升降機最墜落事故，造成11人死亡、1人重傷、1人輕傷。對此，大陸住建部26日公布，該工程的工程建設單位、施工單位、監理單位以及施工升降機安裝單位。住建部要求，要嚴肅查處事故責任企業和責任人員。

河北省衡水市桃城區翡翠華庭工程25日7時發生事故，一處施工升降機墜落，造成11人死亡、1人重傷、1人輕傷，人員傷亡重大。

住建部透露，這起事故工程建設單位為衡水友和房地產開發公司，法定代表人與項目負責人分別為孫熠、許建國)；施工單位為衡水廣廈建築工程公司，法定代表人與項目經理為車振峰、於桂森；監理單位為衡水恆遠工程項目管理公司，法定代表人與項目總監是王向陽、於建華；施工升降機安裝單位為衡水老程塔機拆裝公司，法定代表人與項目負責人是程義、程學明。

住建部要求，為防範類似事故再次發生，各部門要深入展開建築施工安全專項治理行動，強化建築起重機械等重點領域安全管控。

住建部還要求，要嚴肅查處事故責任企業和人員，對事故責任企業，依法給予吊銷資質證書或降低資質等級、暫扣或吊銷安全生產許可證、停業整頓、罰款等處罰；依法對事故責任人員，依法給予吊銷執業資格註冊證書或責令停止執業、吊銷崗位證書、罰款等處罰。

(旺報 )