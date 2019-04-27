日前效力於遊騎兵的旅美好手黃暐傑，從2A直升大聯盟，緩解遊騎兵投手戰力不足的燃眉之急，投完一場中繼後就被下放2A。今天遊騎兵因為投手再度出現傷兵，黃暐傑成為教練團信任的人選，宣布召回大聯盟。

黃暐傑快閃大聯盟一天後，隨即將位子讓給了遊騎兵新秀左投赫恩（Taylor Hearn），不過赫恩表現不理想，初登板僅先發0.1局就失掉5分，還投出4次保送，自責分率高達108。賽後遊騎兵將赫恩因手肘不適放入傷兵名單。

遊騎兵決定再度升上黃暐傑取代赫恩，以及從3A叫上另一位投手胡拉多（Ariel Jurado）補強投手戰力，黃暐傑在短短一個禮拜，有2次登上大聯盟的機會，這也代表教練團對他有所期待。

黃暐傑大聯盟初登板表現可圈可點，中繼2.1局、投48球，有2次保送與1次三振，失掉2分有1分責失，最快球速約152公里，自責分率3.86。重回大聯盟後，黃暐傑有可能在面對水手隊的系列戰中亮相。

(中時電子報)