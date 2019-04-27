麗嬰房19SS 冒險象系列，印花洋裝。（麗嬰房提供）

麗嬰房FUN by les enphants美人魚公主連身裝，1690元。（麗嬰房提供）

麗嬰房時尚丹寧休閒帽590元。（麗嬰房提供）

麗嬰房日日安禮盒-內含嬰兒鞋、口水巾、包巾、肚圍、護身符收納袋、外出收納帆布提袋等六種商品。（麗嬰房提供）

2019春夏麗嬰房以「陪孩子去探險」為主題，將世界各地文化與時尚結合，開啟一場充滿新奇又極富趣味的冒險歷程，藉由對環境友善的環保素材、傳統創新的印花圖騰和最具代表性的logo小象變化出童裝的多元風格。

以描繪大自然的雪花紋、富有吉祥寓意的鳳鳥于飛紋、吉祥如意雲紋、和台灣阿里山原住民鄒族神鳥台灣藍鵲之顏色為靈感的鄒族幾何花紋，展現文化傳承的意義；透過大量的環保和機能性布料讓春夏擁有更加清爽簡約的時尚感，並帶入時下流行的運動元素，從穿著中落實環保和健康的生活方式；碎花剪裁的設計風格也佔了非常重要的比例，大小朵的花卉為春夏帶來朝氣蓬勃的新氣息；繁複精緻的印花和雨林生態、動物元素，散發出濃濃的藝術感，透過多彩明亮的色調展現獨一無二的迷人魅力，以時尚休閒、耐看百搭的裝束巧妙的將寶貝們熱愛冒險的精神融入服裝，滿足不同時刻的時髦需求；怪獸、恐龍、人魚公主和迪士尼卡通大明星們為夏日帶來更多活力與趣味，不論是上衣或下身都有許多繽紛色彩可供選擇，再加上各式各樣的造型配件，萌力十足，呈現出整個fun系列俏皮玩樂的搶眼風格。

麗嬰房2019春夏外出服素材六大訴求：天然、輕涼、環保、健康、吸溼、舒適

ü 天然：100％柔暖、透氣、舒適的優質纖維，呵護孩子們細緻的肌膚。

ü 輕涼：涼感抗UV布料，降低悶熱，達到清涼乾爽效果，像是實用的抗UV風衣外套，添加紫外線吸收劑，防曬效果達UPF30，綿感舒適，顏色清爽好搭配。

ü 環保：竹纖維、有機棉、天絲棉、科技數位電腦印圖布，布料皆兼具涼爽舒適又環保的特性。

ü 健康：用料採用新環保綠色纖維，融入涼感、吸濕排汗等運動服飾重要機能特性，色彩上以標誌性的黑、白兩大原色和銀箔印圖將運動結合時尚。

ü 吸濕：上衣面料有吸濕排汗功能，圖案搓揉後有驅蚊效果，搭配驅蚊材質長褲既透氣又可防蟲害。

ü 舒適：環保的天絲針織材質，手感舒適柔軟又具冰涼感特性，非常適合炎熱的夏天。

典雅象

以地中海的旅程為靈感，典雅象系列締造出度假般的休閒氛圍，富有海洋意象的藍白元素，帶來多層次的視覺交疊，生氣盎然的小花和F1賽車象徵義大利的浪漫與奔放，多彩格紋充滿文藝復古氣息，讓夏日裡的整體風格更加時尚有型，像是寬版條紋踢搭配短褲、印花連身洋裝，都呈現出悠然迷人自信。

冒險象

冒險象系列以充滿活力的方式激盪出率性和創新的休閒風格，童趣繪圖將兇猛的鱷魚和恐龍都變得俏皮可愛，熱帶雨林的動物生態和形態各異的植物花卉，幻化成獨特的手繪印圖與數位印花，充滿生命力的圖樣佈滿連身裙、t-shirt、短褲、吊帶上衣，時尚簡單俐落的廓型，營造渡假探險的氛圍。

麗嬰房X大甲鎮瀾宮 日日安禮盒

麗嬰房長期以來提供愛心物資幫助兒童慈善機構，與香火鼎盛的大甲鎮瀾宮成立「鎮瀾兒童家園」收容失依兒少，幫助弱勢兒童的理念相仿。今年春夏，麗嬰房深受媽媽們喜愛的品牌my nuno與大甲鎮瀾宮聯名合作推出限量發售的「日日安禮盒」，除了將禮盒部分收益直接回饋鎮瀾兒童家園，更希望透過日日安禮盒讓寶貝自出生開始，就像擁有平安符般得到媽祖的祝福。「日日安禮盒」內含嬰兒鞋、口水巾、包巾、肚圍、護身符收納袋、外出收納帆布提袋等六種商品，以鎮瀾宮宮徽、媽祖、千里眼和順風耳為主要設計元素，每賣出一盒將捐贈50元幫助鎮瀾兒童家園孩童成長，my nuno團隊特選於大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動前，前往進行禮盒過香爐儀式，替寶貝們祈願祝福。

(中時 )