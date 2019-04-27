擔心擁核派在明年總統大選時提出「核四商轉公投」，台南市環保團體代表27日在台南火車站前，舉牌發起「廢核再生公投」連署活動，響應台北、高雄兩市的反核遊行。

台灣去年的9合1選舉中，擁核派的以核養綠公投獲得超過5成同意票獲得勝利，依照公投法規定，台灣2025年達成非核家園的條文自動失效，但公投結果並不代表核一、核二、核三廠延役，也不代表就必須重啟核四廠，台灣核四廠也未再啟動。

明年總統大選在即，台南市環保團體擔心擁核派在總統大選時進一步發動「核四商轉公投」、「以核減媒」等口號式公投，讓核電復辟，最近展開連署「廢核再生公投，希望將核電廠改為再生能源場址。

台南市環保團體27日在台南火車站舉牌喊口號，強調反核立場，並尋求民眾連署支持。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，核四廠興建以來已耗費了2838元，重啟核四廠的時程已超過6、7年，這還不包括需要再增加的經費，一般估計至少還需1000億。

陳椒華認為，台灣地狹人稠，地震颱風頻仍，缺乏發展核電的自然與社會條件，人民應連署支持廢核。

(中時 )