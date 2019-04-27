廢核大遊行27日登場，核能減煤公投領銜人廖彥朋、重啟核四公投領銜人黃士修上午則在台北車站進行「以核養綠，政黨輪替！」全國連署行動。黃士修諷，廢核遊行由現任總統走上街頭，抗議這屆人民素質不行，執政黨也下令全力動員，反核運動本身已經無足輕重，取而代之是政權保衛戰的開打。

黃士修進一步說，蔡英文向全國6成民意宣戰、下令嚴格控管公投、意圖沒收黨內初選，「這是民主國家前所未見的奇異景象，也是民主政黨墮落的紅色警戒」。他並說，今年核四重啟、核能減碳案，非常有可能是最後由民間發起、能成案的公投，因民進黨正在修改《公投法》，未來公投連署要付身份證影本，再也沒有任何民間組織有發起直接民主公投權力。

廖彥朋也說，從去年到此刻，政府害怕非核神主牌被拆掉，不斷進行打壓，透過行政程序甚至直接違法修改遊戲規則，這在民主國家是非常荒謬的；而更荒謬的是，下午即將由蔡英文帶領反核部隊來反對600萬人民，這是全世界民主國家從沒見過的荒謬畫面，「怎麼會有政府反對人民的這種事情發生？」

出席記者會的國民黨副主席郝龍斌則指出，去年589萬民意清楚告訴民進黨政府，要重啟核四、不要再用愛發電，但民進黨後續仍違反民意，堅持意識形態、2025非核家園。

他進一步說，如今大家最關心的是能源政策，但民進黨用補貼綠能、風力發電等作為，有讓能源政策變得更好嗎？只是圖利了財團、圖利他們在選舉中的操作，因此要呼籲全民再度用直接民意告訴民進黨政府，要重啟核四、以核養綠，不要用愛發電，更不要污染環境。

國民黨台北市議員游淑慧表示，2016選舉蔡英文喊「用愛發電」，2020選舉蔡英文改「用辣發電」，但愛跟辣都發不了電；過去都是政黨輪替在反覆核四政策，這次應該讓全民決定核四的未來，盼大家無論是否支持核能，都應該來連署，讓公投有機會在明年投票時由大家決定，而反核方也應讓公投成為明年的投票選擇，才有機會投下反對票，否則沒機會證明民意，只證明了黨意。

(中時 )