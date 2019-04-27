縣長楊文科與鄉長張志弘與民眾一起賞桐。（徐養齡攝）

新竹縣橫山鄉的桐花開了！公所27日特別舉辦桐花祭活動，縣長楊文科也應邀前來，與民眾一起登山賞桐，鄉長張志弘自豪說，樂善堂步道夜景不輸北海道函館，歡迎民眾來賞桐花、夜賞螢。

「桐花落，紛飛雪！」楊文科踏上大山背樂善堂步道，一睹壯麗的五月雪美景，當地學校及社團呈現音樂及舞蹈等精彩表演，公所特別安排在地達人做定點導覽，帶領民眾進入雪白的桐花祕境；中午共同大啖客家美食。

橫山鄉大山背樂善堂步道一帶，桐花開得最茂盛，登上山頂俯視，滿山雪白美景硬入眼簾，令人目不暇給，鄉長張志弘說，他在客家庄長大，小時候會在桐花樹下遊戲、撿油桐子，桐花祭不僅是客庄12大節慶之一，也是客家鄉親的共同回憶。

「花現橫山-2019客家桐花祭」，客委會安排免費賞桐小巴供民眾接駁往返橫山火車站到樂善堂，民眾要掌握「2019客家桐花祭」的全部資訊，可洽客委會超人氣的客家桐花祭主題館網站 即時掌握賞桐旅遊情報。

(中時 )