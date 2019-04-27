海倫米蘭（左）。（采昌提供）

黛安娜艾格倫在本片首度自導自演。（采昌提供）

正宗「愛的城市」系列電影《柏林我愛你》（Berlin, I Love You），集結當代影壇眾多知名導演與影星，共同打造一系列發生在德國柏林的動人故事。電影女星們也各個大有來頭，在電影《胡桃鉗與奇幻四國》飾演「死敵」的兩代「英倫女神」綺拉奈特莉（Keira Knightley）與海倫米蘭（Helen Mirren），這次搖身一變成為感情深厚的母女。兩人在拍攝空檔被目擊在柏林相約逛街，好交情意外曝光。

現年34歲的綺拉奈特莉，曾以《傲慢與偏見》和《模仿遊戲》兩度入圍奧斯卡；73歲的海倫米蘭則以《黛妃與女皇》奪下奧斯卡影后，在《柏林我愛你》化身感情深厚的「母女」，預告中海倫米蘭雙手捧著綺拉奈特莉的臉頰，兩人含著淚水對望，眼神中有感動、有理解、有釋懷、更有母女間深深的愛，光憑「眼神」就足以傳達母女間的千言萬語。

曾在熱門美劇《歡樂合唱團》中飾演啦啦隊隊長的黛安娜艾格倫在《柏林我愛你》自導自演，與《金法尤物》男主角路克威爾遜（Luke Wilson）共譜浪漫愛情。只見黛安娜以片中一句台詞：「我是來柏林『重生』的，畢竟，有哪座城市比柏林更懂得如何重生呢？」為柏林這個城市作出最深刻、也最浪漫的定義，並讓觀眾跟隨男女主角的步伐，重新感受生命的美好，以及戀愛的契機。

劇情描述柏林這個從灰燼中重生的城市，日復一日上演著美麗的相遇。充滿理想的社工（綺拉奈特莉飾演）將無人看顧的男孩帶回家中，意外成為和母親（海倫米蘭飾演）和解的契機。風流倜儻的大叔（米基洛克飾演）與神秘美女在酒吧邂逅，不料差點犯下人生中最大的錯誤。失戀男子（吉姆史特格斯飾演）來到柏林尋死，卻意外被一台高智能二手車拯救。瀕臨崩潰邊緣的美國名導（路克威爾遜飾演），在柏林找回對愛情的信仰。16歲男孩在河邊邂逅了美麗的跨性別者（迪耶哥路那飾演），兩人透出曖昧氣息。握有機密的工程師（伊萬瑞恩飾演），在計程車上遭到不明人士追趕。女歌手（帕菲爾科恩飾演）遇上扮成天使的街頭藝人，他們在柏林的角落相遇、相愛，用愛與藝術串起這個城市中的人們，乘著夢想展翅高飛，重新拾起對愛的激情與勇氣。電影將在5月3日在台上映。

(中時 )