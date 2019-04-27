hey kevin, you in the zone? pic.twitter.com/DS5XIcqdEi — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月27日

就連杜蘭特都坦承，自己已經進入「死神領域」！前役才拿45分的杜蘭特，27日再把季後賽生涯得分新高推到50分，外加6籃板、5助攻，帶領勇士129比110轟翻地主快艇，4勝2敗挺進季後賽次輪，將遭遇去年西區決賽對手火箭。

勇士總教練科爾賽前變陣，意外讓李文斯頓取代波格特先發，一開賽卻沒效果，反讓快艇打出9比0小高潮，幸好杜蘭特和柯瑞開始大發神威，領軍打出17比2反撲，打完上半場，勇士35比31超前，柯瑞卻因右腳踝扭傷退場檢查。

所幸檢查過後，柯瑞仍在次節回到場上續拚，搭配杜蘭特進入「死神」模式，也讓勇士進攻越來越流暢，雙方差距更是逐漸擴大，打完上半場，勇士72比53領先，杜蘭特上半場投17中12，含三分球投8中4、10罰全進，攻下38分。

不過就此投降的快艇，第3節隨即打出11比2猛攻追近，可惜勇士也有回應，除了杜蘭特繼續飆分，克雷湯普生、卓雷蒙格林、柯瑞等人也都提供火力支援，勇士擴大領先到26分之多，打完前3節，勇士取得102比78大幅領先。

記取先前G2被快艇31分大逆轉經驗，勇士末節不敢大意，始終把主力留在場上，但快艇再次反撲，一度追到只差13分，可惜接下來勇士換成柯瑞穩定取分，搭配格林完成大三元，勇士重新擴大領先到20分，比賽勝負已無懸念。

杜蘭特上半場攻下38分，追平巴克利在1994年4月5日創下的季後賽史上第2高紀錄，史上第1的是佛洛伊德在1987年5月10日季後賽下半場的39分，只是看到杜蘭特連兩場季後賽得分都破45分，只能說他真是「死神」附身。

除了杜蘭特，柯瑞也替勇士貢獻24分、6籃板及6助攻，卓雷蒙格林16分、14籃板及10助攻，伊戈達拉15分；快艇則以賈林納利28分最高，亞歷山大也有22分，可惜隊上第六人路威廉斯手感冰冷，全場投21中3、僅得8分。

(中時電子報)