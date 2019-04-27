中國大陸日前發生一起校園自殺悲劇！一名趙姓男大專生疑遭導師要求重寫論文，失聯三天後被發現服毒自盡身亡，其父事後淚控「我兒子是被老師逼死的！」

趙姓大專生對論文備感壓力。（圖／翻攝自微博）

趙生直指論文把他逼到不正常。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，這名就讀陝西「寶雞職業技術學院」的大專生父親，本月25日在網路上發文淚控表示，本月20日是兒子的論文最後繳期限，不過其子10日被導師要求重新寫論文後，19日將重寫的論文交給老師，並與對方短暫交流，不過老師拒絕為他解答，兒子就此失去聯絡，22日被人發現命喪寶雞南山，初步判斷是服毒自盡身亡。

趙父表示，兒子的同學告訴他，兒子的論文交了很多次，卻如終無法過關，直言「交了論文卻不看，且快截稿了還要他（兒子）重寫，老師只會催稿，才會把我兒子逼上絕路」。

趙父還PO出兒子生前與同學的簡訊截圖，內容提到「一個論文把人神經整的都不正常了」、「壓力真大」、「咱們論文真難寫」。

對於家長的指控，寶雞職業技術學院表示，校方已配合警方展開調查，若趙姓學生的自盡果真與導師或學校管理有關，一定會移交司法機關處理，並負起一切責任。

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