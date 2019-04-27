傳章子怡和汪峰喜迎第二胎。（圖／翻攝自稀土部隊微博）

40歲國際影后章子怡和47歲大陸歌手汪峰結婚結婚4年，2015年底生下女兒「醒醒」，最近夫妻倆在《妻子的浪漫旅行》中大曬恩愛，汪峰在節目中曾透露想和老婆再拚一胎的心願，更說期待集滿「好」字，今(27日)港媒爆料章子怡追生二胎成功，下月參加坎城電影節後便會全面休息，專心養胎。

章子怡最近帶女兒到加州樂高積木樂園遊玩，調皮的章子怡還特地挑了一張貝克漢帶孩子坐過的椅子合照打卡，笑稱這是「醒醒不知為何媽媽要帶她去的主因」，而照片中的章子怡斜對鏡頭、翹著二郎腿，用雙手和包包刻意遮肚，引發懷孕推測。

據《東網》報導，知情人爆料章子怡確實懷了二胎，更有人指出她已私下訂好頂級月子中心。而最近在節目中，汪峰大方表示，如果能預知未來，最想知道能和章子怡有幾個寶寶，之後章子怡又在節目中透露愛吃酸的食物，被袁詠儀問是否懷孕？她則回：「沒有，我希望是」，主持人李靜說：「一兒一女就齊全了」，汪峰也開心說：「對！」可見兩人都十分期待二胎，如今傳出心願成真，當事人對此暫無回應。

(中時電子報)