程予希對長河事務所的感情建立在被無限霸凌的情境下，她笑言始作俑者就是楊銘威。（圖／中天提供）

飾演性感小秘書蔣明麗的「勇兔」林筳諭(中)，提到對長河事務所的感情，第一反應就想哭。（圖／中天提供）

這大咖也有演！《最佳利益》前導預告曝光

台灣首部律政職人劇《最佳利益》今年5月上檔，占地300坪的主場景「長河律師事務所」是劇組實景打造。飾演菜鳥實習律師的鍾承翰、陳怡嘉、程予希、楊銘威、黃浩詠等人，在律師事務所經歷各種不同的案件情境，開拍100多天，培養出共患難的情誼，相處過程也「笑料」不斷。飾演何佳佳的程予希就開玩笑控訴，她不斷遭同劇演員「霸凌」，始作俑者就是楊銘威。

程予希透露，實習律師們有一個群組，開拍第一天起，楊銘威就不斷拍她醜照，在群組裡PO成一系列貼圖，霸凌到最後，竟變成全劇組的一個樂趣，搞得自己很像剛進入這一行，也因為大家的好交情，讓她覺得「長河事務所」像一個大家庭，雖然有很多場戲壓力很大，但戲外大家互相幫忙，感情深厚。

至於實習律師群組，飾演李從白的黃浩詠也補充，不管上戲或是下了班，大家都會在裡面聊天，大家彼此因戲結緣，情誼日漸加深，然後一個一個的殺青，離別的感觸特別強烈，非常捨不得。

劇中飾演性感小秘書蔣明麗的「勇兔」林筳諭，提到對長河事務所的感情，第一反應就是想哭。剛進劇組時，她想說怎麼還有這麼多天，可是拍攝下來，每個人都親切又和善，在那樣的工作環境下，大家都非常輕鬆快樂，不管是在上戲或私底下，都培養出好默契，讓她有種好像真的在事務所上班的感覺，所有的人都是同事、家人。

飾演資深律師孫大人的王自強就說，長河律師事務所像是第二個家，到了這裡會有特殊的安定感，就連長河事務所的LOGO設計都相當完美，彷彿真的進入到某個正式的工作空間，令所有演員很快進入角色。

更多精彩內容，請鎖定5月11日起，中天娛樂台每週六晚間10點《最佳利益》。

(中時電子報)