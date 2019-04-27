行政院長蘇貞昌（中）27日參訪「2019台灣電子遊戲機國際產業展」並體驗摩托賽車遊戲。（張鎧乙攝）

行政院長蘇貞昌今日(27日)參訪2019台灣電子遊戲機國際產業展，在多個攤位逐一體驗，模擬騎機車前，還打趣的詢問需要戴安全帽嗎？結果攤商回稱遊戲中會有安全帽，現實中不用真的戴，戴了記者就看不到他的臉無法拍攝，騎乘過程中蘇貞昌似乎不太熟悉，還好幾度「擦撞」到路邊。

蘇貞昌體驗的是類似賽車遊戲，只是駕駛的是摩托車，他需要坐在一輛比真實重機小了一號的重機上，一樣手握握把操作。除此之外蘇貞昌也體驗投籃機，並在籃球上簽名。

而在入場前蘇貞昌接受媒體聯訪，蘇貞昌表示歡迎台商和各界投資，各種相關問題政府都會幫忙解決，因為政府有決心有效率，所以回國投資的速度超過政府原先設定的目標，如今已突破兩千億，歡迎各界繼續加碼投資，創造就業機會，帶動經濟。記者詢問未來投資的名單是否包括鴻海郭台銘？蘇貞昌表示都歡迎，他當台北縣長時一百天內就把軍營變成高科技園區，郭台銘還一再提到此事。

還有記者問到賴清德表示民進黨不能暫停初選，否則會有權力分贓或搓圓仔湯的形象產生，蘇貞昌說民進黨的初選照著程序走，參選人一定要展現高度，不只是要贏得初選更要贏得大選，過程中不要有情緒，也不要傷了大選要一起合作的氣氛，所以民進黨還是努力在協調，希望兩個人的力量加起來達到最大效果。

對於柯文哲宣稱不能「用愛發電」，蘇貞昌說不能用愛發電但是要用科學發電，所以政府不但從發電的各種安排來做，也希望各界配合，我們一定需要電才能讓廠商有信心投資。對於香港中聯辦宣稱「維護國安只有一國沒有兩制」，蘇貞昌表示希望今日的香港不要成為明日的台灣，台灣人一定要警惕，不要為了小利步上香港後塵。

至於高雄市長韓國瑜昨日原本說若國民黨主席吳敦義有拿4千萬元給他，他就辭去市長一職，當吳敦義表示有捐給高雄選舉經費後，韓國瑜又改口說要回去消化資料，是否覺得韓國瑜應該先做一下功課？對此蘇貞昌說這是國民黨內部的事情，也關係到一個人的誠信，他相信他們會自己解決。

(中時 )