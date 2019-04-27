美國聯邦調查局長(FBI)克里斯多夫•雷（Christopher Wray）當地時間週五表示，中國大陸對美國構成最嚴重的反情報威脅。並指責大陸率先動員全社會偷竊美國的創造，以美國利益為代價，「透過竊取爬上經濟階梯」。同時，美國也不是北京的唯一目標。

美國之音報導，克里斯多夫•雷在美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）一場公開活動上表示，在情報搜集方面，沒有哪個國家比大陸對美國構成更廣泛和更嚴峻的威脅。「中國率先動員全社會偷竊，通過各種各樣的公司、大學和組織，盡其所能盜竊我們的創造，透過中國情報機構、國企、大量私企、通過研究生和學者、以及各種為中國工作的人」。

克里斯多夫•雷指出，FBI仍然需要應對傳統間諜威脅，但是目前反情報專案的重點是經濟間諜問題。在FBI幾乎所有56個地區辦事處，經濟間諜調查無一例外指向大陸，而且涵蓋幾乎所有行業和領域。

克里斯多夫•雷稱，大陸的行為對美國的經濟安全構成威脅，也是對美國國家安全的威脅。「說白了，中國似乎決心以犧牲我們的利益，通過竊取爬上經濟階梯。」而美國不是大陸的唯一目標。

「他們的方法是戰略性的。實際上，他們有正式的5年計劃，逐步實現在關鍵領域的主導地位。為了達到目標，他們使用一套不斷擴大的非傳統方法，包括合法的和非法的，將外國投資和企業收購、網路入侵和供應鏈威脅等方式結合在一起。」克里斯多夫•雷強調，過去數十年，美國都低估了來中共的威脅，現在人們意識到需要認真對待這種威脅。

去年，美國司法部開展「中國行動計畫」（China Initiative），表示會積極對涉嫌從事商業竊密、經濟間諜活動的大陸公司和個人展開調查並起訴。

(中時 )