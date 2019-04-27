柴克艾弗隆（左）。（BBC Lifestyle提供）

金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）以及喜劇演員塞斯羅根（Seth Rogan）近日上談話節目《The Graham Norton Show》宣傳搞笑新作《選情尬翻天》（Long Shot），同場的還有馬修鮑德瑞克（Matthew Broderick）與宣傳電影電影《極惡人魔》（Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile）的柴克艾弗隆（Zac Efron）。

柴克艾弗隆在《極惡人魔》扮演連續殺人魔泰德邦迪（Ted Bundy），而莎莉賽隆過去也曾經在電影《女魔頭》當中扮演殺人犯，還因此榮獲許多大獎，兩人在節目中暢談彼此在開拍前是如何準備並揣摩角色的情緒與想法。另外馬修鮑德瑞克過去曾與已故巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）共事，他公開當時發生的趣事。節目內容將於5月1日（三）晚間9點20分於BBC Lifestyle 頻道全台首播，4日（六）晚間9點30分重播。

(中時 )