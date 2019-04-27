寵物商機大，文大推廣部今年開了不少寵物相關課程。（文大推廣部提供）

現代人將寵物當小孩養，寵物經濟崛起。文化大學推廣部今年開設25堂寵物課程，今天更舉辦「貓之大學日」，特別安排貓界名模陳進財出席，透過牠可愛、活潑的一面，吸引更多人關心「毛小孩」。

農委會統計，從102年度到106年度，全台家犬成長3成，但全台家貓從30萬口增加到73萬口，成長了142％。如果以人口數集中的都會區為例，家貓口數除了台北減少3成，新北市增加3成，台中市增加6成5，高雄市增加5成5，台南市增加整整一倍。把貓當成家人的族群版圖，正快速增加。

根據中華民國寵物食品及用品公會統計，寵物這塊市場商機估計達新台幣500億。文大推廣部看到此塊大餅，近年開了不少寵物相關課程，內容含括寵物營養、寵物照護、寵物法規、寵物行為、寵物產業經營….等，包含寵物的食衣住行育樂。

文大推廣部寵物攝影課程劉智豪指出，以前，寵物被當成觀賞性質，主人沒意識、也不了解寵物的健康狀況、行為和狀態，往往寵物已腎衰竭或重病，才發現牠狀況不對。現在，飼主把貓狗當成毛小孩、準家人，高度注意毛小孩的飲食、健康、心情、行為反應，這是許多寵物課程熱門的原因。

教授寵物鮮食課程的林衍德(貓吉)有20年寵物經驗，本身是台大昆蟲所博士候選人。他看到在日本寵物飲食的觀念是，主人為毛小孩準備鮮食，食物的內容是家人也可以一起吃的。他今天就示範了豪華貓便當，內容包括魚肉丸子、南瓜干貝的天婦羅、手工的透抽一夜干，這些食物寵物可以吃，主人只需要額外加重調味，也是人可以吃的美食。

貓界名模陳進財、賈斯汀看到貓吉老師的豪華貓便當，馬上被吸引了，吃好吃足，開開心心上學去。在記者會最後，文大推廣教育部終身學習課程總監李家儂為貓界名模陳進財撥穗，歡迎牠來體驗一日大學，也希望台灣在寵物飼養的觀念與行動上可以多加利用終身學習的資源，讓台灣的毛小孩身心更全面被照顧。

(中時 )