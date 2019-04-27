新北市鶯歌火車站27日傳出墜落電梯井意外，一名年約40歲男子疑操作電動輪椅不慎，連人帶椅撞上火車站電梯門，門被撞壞，他直接墜落3公尺深電梯井，警消獲報將他救起送醫，雖多處擦挫傷，但幸無聲明危險。

(中時 )