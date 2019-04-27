電動輪椅撞破火車站電梯門 男墜電梯井 14:162019/04/27 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子墜落電梯井，幸無生命危險。（葉德正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌火車站27日傳出墜落電梯井意外，一名年約40歲男子疑操作電動輪椅不慎，連人帶椅撞上火車站電梯門，門被撞壞，他直接墜落3公尺深電梯井，警消獲報將他救起送醫，雖多處擦挫傷，但幸無聲明危險。 (中時 ) #電梯 #車站 #火車 #電梯門 #輪椅 也許您會感興趣 推薦閱讀 上廁所沒衛生紙 他按這按扭結果GG 15:552019/04/23 日常 狠心看護遺棄失智嬤 判刑並驅遂出境 11:102019/04/24 社會 智慧地震防災機制處理器 保障電梯乘客安全 04:102019/04/25 產業特刊 《文創股》華研與動力火車續約，今年將推新作 11:592019/04/25 財經 DIJIYA電梯不斷電系統 坐電梯好放心 04:092019/04/26 產業特刊 搭上夯劇潮流 華研營運進補 04:092019/04/26 證券．權證 嘉市拚經濟 調降房屋稅 04:102019/04/26 地方新聞 台鐵擬收車站土地 瑞芳居民反彈 04:102019/04/26 地方新聞 荷蘭禮物書 搭火車免費 04:102019/04/26 藝文副刊 婦長占車站前免費停車格 竟罰不了 20:112019/04/26 社會 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 欠1年房租 高齡母女遭房東趕出睡涼亭 - 社會 小姨子在家餵奶 姊夫凍未條竟撲上去gg - 社會 論文被迫重寫自盡 父泣：老師逼死兒子 - 社會 性侵混血少女 林依晨前男友終入獄 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。