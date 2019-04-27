一名網友在臉書發文，表示因為只有高中學歷、18歲就入伍，常被軍中指派當苦工，還被連上的「肥宅輔導長」酸，人長得不怎樣，總有一天會被大學生女友兵變，笑他「你知道什麼叫官嗎？」只有簽下去當官，才能跟他一樣走路有風，「否則女友是不會等你的」。讓原PO聽了很難過向女友訴苦，女友只安慰「乖啦不要氣，我下星期帶張伯伯去給你會客」。結果下周她就帶了「3星6梅花」來一趟營區，洗臉輔導長。

原PO在《爆系故事館》說道，「直到女友帶他的張伯伯來了一趟營區後，整個世界都變了」。原來是探視時，連上開來了三輛「保險桿閃紅燈」的車子，車上的5位長官，光是肩上官階加起來就有「3顆星星(將軍)、6顆梅花(上校)」，且原PO的女友還跟在他們後面走下車。

原PO說，當時中將的副司令看著阿兵哥們，問說「小兵們，你們放輕鬆，副司令今天只是經過，順便來看看大家，跟大家閒聊個幾句」、「旁邊這些『官』，有沒有裝官樣、打官腔，連上輔導長平時有沒有關心你們啊？」

當下沒有一位阿兵哥敢回話，讓輔導長看著急了喊「副司令在問話，你們這些小兵通通是啞巴，不會回答嗎？」副司令聽了則說「喔喔，你叫他們小兵，那你就是那種威風的官嘍」。話一說完，軍團士官長就怒下令輔導長伏地挺身，狂電爆他好幾回，外加繳交5萬字報告。

翻攝自 臉書《爆系故事館》

(中時電子報)