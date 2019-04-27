民眾夾道呼喊「賴總統」歡迎賴清德抵達會場。（袁庭堯攝）

賴清德專心聆聽蔡英文的致詞短片。（袁庭堯攝）

27日上午前行政院長賴清德南下高雄出席「台灣關係法40週年-台美關係的回顧與展望」論壇，強調初選是重要的民主機制，應該由人民決定誰來代表民進黨參選，在人選決定之前就喊誰配誰，容易讓社會誤解為權力分贓，也就是他昨天直播中說的「搓圓仔湯」。

論壇一開始，大會先播放一段3分鐘長的總統蔡英文致詞影片，蔡強調自己公務纏身無法南下參加，透過影片針對台灣關係法的意義與重要性提出看法，蔡賴兩人隔空見面。

賴在座談時間、回應民眾對於下一任總統的期待及疑問時，重申自己對黨內初選的看法。賴強調，初選是重要的民主機制，應該由人民決定誰來代表民進黨參選，之後再由這個人選決定「誰配誰」。沒有先決定人選，就決定誰配誰，會讓人有不好觀感，就是他昨天直播中提到的「搓圓仔湯」。針對初選紛爭，賴僅回應「一切尊重民進黨內的初選機制」。

賴表示，2020總統大選，台灣面臨國民黨的內憂，及中共的外患，是捍衛台灣主權之戰，他希望下一任總統，要繼續捍衛台灣人民的民主自由。

(中時 )