農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）組長彭明興去年因酒駕遭警方查獲，被記大過一次，但考績仍列為甲等一事，經媒體披露後，今天防檢局指出，彭明興去年全年度整體績效表現優良，且獎勵與懲處相互抵銷後，年終考績仍被評為甲等（81分）。

防檢局長馮海東表示，彭明興工作態度積極，勇於任事，因辦理金門口蹄疫非疫區申請、生鮮禽蛋使用一次性包材等重大業務頗有績效；去年經核定共計記功1次、嘉獎7次獎勵，依《考績法》相關規定，經平時考核獎懲相互抵銷後，尚有嘉獎1次。

防檢局解釋，去年爭取我國正式成為施打疫苗的口蹄疫非疫區，以及因應大陸非洲豬瘟疫情，立即啟動各項境外檢疫措施等，凡此均為重大業務，而彭明興在這些事務的處理上均相當明快得宜。

防檢局說，人非聖賢，彭明興雖一時失誤犯錯，但工作上非常努力，績效表現大家都看得到。因此審酌其全年度整體表現，仍依《考績法》相關規定，評列彭明興的年度考績為甲等。

(中時 )