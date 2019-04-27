住涼亭的楊姓母女終於找到新的租屋處，被社會局緊急安置。（程炳璋翻攝）

熱心的里民協助楊姓母女搬家。（程炳璋翻攝）

台南市安南區梅花里一對高齡楊姓母女因為積欠整年的房租未繳，遭房東趕出，兩人25日竟在涼亭過夜，經過民眾通報，台南市社會局26日晚間探視，母女27日終於有暫時棲身之處，目前正尋求申報低收入戶資格。

楊姓母女一個92歲，一個70歲，楊母生有一兒兩女，兒子過世，另一女兒出嫁後未連絡，由單身的女兒撫養，母女倆沒有親友聯繫，平常靠著楊女當清潔工加上母親的中低收入津貼，共月領1萬多元過活。

因為收入微薄，兩人根本無力支付房租，房東在被拖欠1年的房租後，25日將兩人趕出，高齡母女無奈將家當搬出，放到社區一處涼亭內，在涼亭內過了兩天兩夜。

社區民眾26日白天見到涼亭內出現一對母女感到奇怪，暗中通報台南市政府市民專線，台南市社會局26日晚間前往查看，發現母女兩人正呆坐在涼亭。楊女表示，曾經找過其他租屋處，但房東都以兩人年紀太大為由拒絕出租，只好繼續住在涼亭。

社會局原本安排楊姓母女先入住旅館或老人機構，但遭婉拒，為解決母女住涼亭問題，在當地里長與里民協助下，27日順利找到新的租屋處，熱心里民義務幫忙搬家，台南市社會局連結民間善心資源解決房租問題，目前正想辦法為楊姓母女辦理低收入資格。

(中時 )