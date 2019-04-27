蔡政府高喊「酒駕零容忍」，農委會防檢局動物檢疫組長彭明興去年酒駕被抓，農委會不但沒懲處，考績還給甲等，經導演李惠仁踢爆後，防檢局以人非聖賢來幫忙脫罪。農業四大寇之一的Lin Bay 好油說，酒駕的官員考績還可以甲等，真的非常誇張，這也狠狠打了蔡政府酒駕零容忍一個巴掌。

導演李惠仁昨踢爆農委會防檢局動物檢疫組長彭明興，為11職等高級文官，去年酒駕被抓後，竟因後記7支嘉獎1支小功，考績從丙等變甲等，李怒批，酒駕零容忍，根本就是屁！防檢局今表示，人非聖賢，彭明興雖一時失誤犯錯，但工作上非常努力，績效表現大家都看得到。依《考績法》相關規定，評列彭明興的年度考績為甲等。

對此，Lin Bay 好油在臉書發文說，政府官員只要酒駕，依慣例就是當年考績丙等，是否調離主管職則依當時情況來考量，酒駕吃丙，這是慣例。更何況公務人員本身更不該有這種觸法行為，吃丙就是少了1.5個月的年終跟當年度不能晉級，這種處罰完全合情合理，酒駕的官員考績還可以甲等，真的非常誇張，這也狠狠打了蔡政府酒駕零容忍一個巴掌。

Lin Bay 好油表示，農委會指該高官人很不錯做事很拼，但這不是拿來袒護的理由，犯了錯就該面對相對應的懲處，彭組長如果能力強，做事認真，那酒駕對他個人職涯影響也不大，而不能拿來當作逃避處罰的理由。農委會不認錯，還要硬拗，會這樣破壞酒駕零容忍，大概是上樑不正下樑歪吧？

(中時電子報)