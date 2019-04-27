白家綺生了 「小肚臍」提早2周報到 13:322019/04/27 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白家綺（左起）、吳東諺、白家綺的妹妹。取自臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開心迎接兒子到來。取自臉書 白家綺和吳東諺的兒子「小肚臍」提早2周報到，她的預產期原本在5月中，沒想到今天凌晨4點多羊水突然破了，嚇得吳東諺從床上蹦起來，匆匆到婦產科後，陣痛6小時，直到早上11點多才生，「小肚臍」重2950公克，自然產，前後只花15分鐘。吳東諺說：「感謝讚美主，也謝謝老婆懷孕過程的辛苦和偉大我會永遠愛妳和兒子。」吳東諺之前有被長輩交代，進入產房要迴避生產的地方，於是他牽著她的手，全程禱告。白家綺隨後也轉發吳東諺的臉書貼文：「感謝讚美主，也感謝各位朋友們的關注和祝福，小肚臍終於出生了。」 白家綺陣痛6小時誕兒 嫩尪：我會永遠愛妳 (中時 ) #白家綺 # 吳東諺 也許您會感興趣 推薦閱讀 白家綺陣痛6小時誕兒 嫩尪：我會永遠愛妳 13:282019/04/27 娛樂 娛樂熱門新聞 回歸兩週就遭撤換 余天：當上立委就被幹掉 - 娛樂 為何最終選了曾馨瑩？郭台銘12字告白驚呆世人 - 娛樂 女星曝和前男友相識過程 大開黃腔「第一次就射臉」 - 娛樂 自嘆「藥都救不了」張紫妍生前音檔疑曝光 - 娛樂 馮提莫穿透視裝曬渾圓胸型 尬沈月「網紅贏了」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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