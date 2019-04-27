開心迎接兒子到來。取自臉書

白家綺和吳東諺的兒子「小肚臍」提早2周報到，她的預產期原本在5月中，沒想到今天凌晨4點多羊水突然破了，嚇得吳東諺從床上蹦起來，匆匆到婦產科後，陣痛6小時，直到早上11點多才生，「小肚臍」重2950公克，自然產，前後只花15分鐘。吳東諺說：「感謝讚美主，也謝謝老婆懷孕過程的辛苦和偉大我會永遠愛妳和兒子。」吳東諺之前有被長輩交代，進入產房要迴避生產的地方，於是他牽著她的手，全程禱告。白家綺隨後也轉發吳東諺的臉書貼文：「感謝讚美主，也感謝各位朋友們的關注和祝福，小肚臍終於出生了。」

(中時 )