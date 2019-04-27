美國之音今天報導，據非洲國家尼日當地警方26日公布，兩名中國大陸工人於24日遭到蒙面持槍團夥綁架，目前仍下落不明。當地警方已派出搜救隊伍營救遭綁架的大陸工人。

尼日埃邦伊州警方發言人洛夫斯·奧達表示，兩名大陸工人於當地時間24日下午3點30分在埃邦伊州奧霍紮拉的一處建築工地遭到持槍蒙面團夥的綁架。

奧達表示，當地警方已經對這個地區進行了徹底搜查，但沒有結果。警方還派出了一支搜救隊伍去營救這兩名大陸公民。

埃邦伊州警方說，發生綁架的建築工地位於一片茂密的森林裡，該建築工地沒有任何形式的安保，無論是員警還是當地治安維持者。

警方沒有對襲擊動機發表評論，但綁架勒索在尼日很常見。

就在這起綁架案發生前的23日，4名當地緊急救援人員在從石油資源豐富的河流州執行任務回來時遭到綁架。當地媒體援引消息人士的話說，綁架者要求4名人質支付4000萬奈拉（約合11.2萬美元）的贖金。

據法新社報導，許多大陸公司在尼日從事數十億美元的基礎設施專案，包括修建鐵路、機場和公路，它們的工人經常成為綁架團夥的目標。

(中時 )