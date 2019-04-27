白家綺先前挺肚現身。（圖／中時資料照片）

白家綺轉發老公貼文。（圖／翻攝自白家綺臉書）

35歲本土劇女神白家綺過去在《夜市人生》演出丁珮琪一角走紅，去年她閃電宣布和交往2年多、小她5歲的演員吳東諺結婚並有了愛的結晶，今(27日)吳東諺發文宣布兩人兒子「小肚臍」平安誕生，更透露白家綺陣痛了6小時才順利生兒，讓他心疼直說：「我會永遠愛妳和兒子」。

白家綺去年10月閃婚吳東諺，第一時間外界都羨慕男方娶到性感女神，白家綺則甜回：「我是嫁給我的男神！」而白家綺與前夫所生的兩個女兒也都對媽媽與「東東叔叔」充滿祝福，白家綺也透露，2年前拍攝《我的老師叫小賀》和吳東諺結緣相戀，期間女方刻意刁難想婉拒男方追求，但吳東諺不死心，成熟又有耐心的表現才讓白家綺點頭開始交往。

今吳東諺透露，昨晚半夜老婆發現羊水破了，兩人其實嚇了一跳，因為距離預產期還有兩周，夫妻倆一大早清晨5點就到婦產科報到，陣痛6小時後才順利將寶寶生下來，白家綺稍早也轉發老公貼文，說：「感謝讚美主，也感謝各位朋友們的關注和祝福，小肚臍終於出生了」，並下HASHTAG說為了愛地球別送花，「而且孕婦對花過敏」。

(中時電子報)