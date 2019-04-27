大陸這星期宣布，計畫10年內在月球南極建立基地，美國此前也宣布了類似計畫。美國之音今天報導，各國專家說，月球南極具有重要戰略資源，美陸兩國或許可以在探月領域進行合作。

大陸國家航天局局長張克儉24日出席「中國航太日」活動時說，大陸計畫未來10年內著手在月球南極建立科學研究基地的工作，並將在今年底前向月球發射「嫦娥五號」探測器，開展月球採樣返回任務。

大陸《科技日報》說，科學家希望月球基地的建設先由智慧型機器人操作，「不斷組裝擴大，為載人登月奠定基礎」。報導說，月球基地可以開展科學試驗，也可以作為深空探測的中轉站。

國際航空航太專家說，大陸選擇在月球南極建基地目的是為了獲取自然資源。

美國之音報導，印度防務問題專家南拉塔·戈斯瓦米說，「如果月球有個基地……就可以有能力從月球發掘資源。比如月球兩極被認為有水冰和鐵礦石──它們是建造太空船和建造空間太陽能衛星所需要非常重要的材料。這就是中國的雄心。」

戈斯瓦米還說：「月球建立基地可以實現兩件事：第一，發射成本變得很低，從月球發射所需能量比從地球發射要低25倍。這是巨大的戰略優勢。」另一個長期目標，是從開發資源角度，研究小行星和太空採礦。

美國在太空探索方面的國際合作長期把大陸排除在外。擔心大陸把太空技術用作軍事能力建設。分析認為，大陸可以通過加強「太空戰」能力迅速彌足與美國的軍事實力差距。

美國之音報導，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）太空安全項目主任哈里森說，美國需要重新審視美國參與的空間探索結盟體系排除大陸的政策。

他說，大陸有機會成為空間探索的潛在夥伴，大陸擁有大量資源，在太空領域願意投入的花費比美國現有的任何合作夥伴都多。他們計畫在月球上建立設施，與美國目標重疊，基地的目的是為了更好地探索和理解月球、利用月球造福地球上的生命。

哈里森認為，這樣的合作是值得的，但強調若美陸兩國在空間探索領域合作，美國需要注意「保護我們的智慧財產權、技術與在世界各地現有的空間夥伴關係」。

大陸國家航天局、大陸航太科技集團計畫2030年或稍後完成載人登月；2020年實現火星探測：先繞火星飛行一次、再完成火星表面降落及火星車巡視探測等任務。

(中時 )