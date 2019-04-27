93歲李春風跟牽手李黃紅棗，同時也是在場結婚最久的一對夫妻，兩人結縭72年。（曹婷婷攝）

統一企業慈善事業基金會表揚88對結縭58年以上銀髮佳偶。（曹婷婷攝）

93歲李春風跟牽手李黃紅棗結婚72年，扶持一輩子沒吵過架，看在兒孫眼中簡直是超完美典範；統一企業慈善事業基金會今天連袂34家公司表揚88對結縭58年以上的銀髮佳偶，在OPEN小將與統一獅職棒球星及UG伴郎伴娘引領下，阿公阿嬤再度踏上紅毯，現場1500位嘉賓見證情牽一輩子的美好。

儀式在統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正見證下，「新人們」依照古禮喝交杯酒，並邀請3對佳偶代表88對佳偶們一起切七層結婚蛋糕，讓活動high到最高點。

凃忠正表示，活動能順利開辦，要感謝各界人士和集團內部各關係企業鼎力贊助。籌備過程中，主辦方及贊助廠商從活動流程的規畫、婚紗、梳妝，到如何做好各個環節的服務等無不絞盡腦汁，統一社福會還特別前往阿公阿嬤府上拍攝溫馨有趣的短片，也規畫現場直播阿公阿嬤梳妝打扮畫面，讓參加盛會的全體嘉賓觀賞，為每一對阿公阿嬤留下難得的紀錄。

活動中最高齡的93歲李春風跟牽手李黃紅棗，同時也是在場結婚最久的一對夫妻，兩人結縭72年，感情依舊很好，阿公透露，當年相親一看到妻子的照片「就決定是她了」，婚後育有4子1女。孫女李螢潔從小由阿公阿嬤帶大，她說，阿公很疼阿嬤，阿嬤比較任性，阿公永遠都讓著她，「標準疼妻」，兩人感情好是左鄰右舍都公認的。

婚齡超過半世紀的幸福美滿佳偶，早年多無法穿白紗出嫁，因此活動也ㄧ圓長輩婚紗夢。多位初次穿上白紗禮服的阿嬤，眼角泛淚光，「活到這麼大的歲數，沒想到還有機會穿上婚紗跟老伴走紅毯。」還有阿嬤前一晚幾乎興奮到睡不著覺。

這項活動也是統一社福會歷年來舉辦過最盛大的公益活動，參與單位、動員人力亦為歷年之最，包括統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統合開發(股)公司、統一證券(股)公司、統一棒球隊(股)公司、夢時代愛․Wedding等10家集團關係企業及異業贊助包含莎士比亞皇室婚禮、永康／科技巨星時尚婚紗、新營／ 紐約時尚精品婚紗、台南／TOUCH婚紗、羅曼菲婚紗、皇家結婚用品百貨、米蘭時尚髮型等。

凃忠正表示，基金會成立41年以來，服務內容除了急難救助的業務外，在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入相當多服務及資源，此次「黃金鑽石婚․牽手情— 88圓夢活動」一方面是以實際行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業責任，另一方面更希望通過集團與異業相結合，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。

(中時 )