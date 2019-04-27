行政院長蘇貞昌今日(27日)表示，談到民進黨內總統候選人初選，他說正照著程序走，但過程中不要有情緒，也不要傷了大選要一起合作的氣氛，所以民進黨還是努力在協調，希望兩個人的力量加起來達到最大效果。

蘇貞昌今日參訪2019台灣電子遊戲機國際產業展，而在入場前蘇貞昌接受媒體聯訪，有記者問到賴清德表示民進黨不能暫停初選，否則會有權力分贓或搓圓仔湯的形象產生，蘇貞昌說民進黨的初選照著程序走，參選人一定要展現高度，不只是要贏得初選更要贏得大選，過程中不要有情緒，也不要傷了大選要一起合作的氣氛，所以民進黨還是努力在協調，希望兩個人的力量加起來達到最大效果。

蘇貞昌還表示歡迎台商和各界投資，各種相關問題政府都會幫忙解決，因為政府有決心有效率，所以回國投資的速度超過政府原先設定的目標，如今已突破兩千億，歡迎各界繼續加碼投資，創造就業機會，帶動經濟。記者詢問未來投資的名單是否包括鴻海郭台銘？蘇貞昌表示都歡迎，他當台北縣長時一百天內就把軍營變成高科技園區，郭台銘還一再提到此事。

此外對於柯文哲宣稱不能「用愛發電」，蘇貞昌說不能用愛發電但是要用科學發電，所以政府不但從發電的各種安排來做，也希望各界配合，我們一定需要電才能讓廠商有信心投資。

至於高雄市長韓國瑜昨日原本說若國民黨主席吳敦義有拿4千萬元給他，他就辭去市長一職，當吳敦義表示有捐給高雄選舉經費後，韓國瑜又改口說要回去消化資料，是否覺得韓國瑜應該先做一下功課？對此蘇貞昌說這是國民黨內部的事情，也關係到一個人的誠信，他相信他們會自己解決。

(中時 )