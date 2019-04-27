民眾檢舉交通違規件數不斷飆高，為減少匿名檢舉惡作劇案例，交通部修正法規，今年元旦起實施檢舉人「實名制」，預期案件量會銳減，沒想到苗栗縣卻反其道而行，縣警局交通隊統計，新制度上路後交通違規檢舉案不但未減少，還暴增逾5成，員警都傻眼，呼籲用路人，人人都是檢舉達人，遵守規則才是根本之道。

科技發達，人手一支智慧型手機，許多民眾看不慣交通違規，隨手拍一張就向監理單位檢舉，車主收到罰單雖心痛，卻也無可奈何。政府修法要民眾檢舉時輸入身分證字號等個資，必要時得通知其到場說明，原本以為實名制能讓惡作劇或爭議案件大幅下降，沒想到苗栗縣案件量逆勢成長5成53。

縣警局交通隊指出，今年1月至3月檢舉案共7987件，較去年增加2846件，其中以違規停車最多共4134件，變換車道未使用方向燈1518件、跨越雙黃線462件居次。

交通隊副隊長潘春林指出，檢舉案為重複舉發、影片沒有時間日期及違規事項不明確等，警方不予以舉發，另會比對檢舉人戶政資料，確認姓名、身分證字號正確，才會進行查核並製單開罰。基於《個資法》不可能讓檢舉人身分曝光，避免檢舉人遭報復。

警方表示，今年1月至3月實際總開單件數為5238件，較去年同期3150件，增加了2088件，與檢舉總件數相比，相差2749件。依件數增長趨勢分析，現今科技發達，行車紀錄器及智慧型手機普遍，加上警局設有網路檢舉專區，民眾隨處上網就可上傳違規影片檢舉，十分方便。

潘春林說，用路人要避免受罰，遵守交通規則是根本之道，不論制度如何改變，「安全駕駛」永遠是最好的自保之道。

(中時 )