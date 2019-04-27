民進黨今參加廢核大遊行，蔡英文總統及前行政院長賴清德同場不同隊，蔡參加「公民大隊」、賴參加「民進黨大黨」；民進黨秘書長羅文嘉今在臉書發文，如果以為執政了，就不必與社會對話，不用凝聚共識，那麼遺失的不會只是價值信仰，包含政權都會丟掉。

執政黨參加這場遊行，「要確保已經立法通過的2025非核家園不被改變，避免核電利益舊勢力死灰復燃」。

羅文嘉指出，不要懷疑，已經有的民主生活可能被消失。已經確立的改革目標也可能被瓦解。「他們會用我們的民主制度來改變我們的民主生活。我們就必須用民主的力量來捍衛民主制度」。

他說，過去集會遊行是抗議獨裁、爭取民主，現在集會遊行是要聚集力量、鞏固民主。民主制度從來就不是天上掉下來，民主生活更要小心呵護。如果稍微懈怠了，像去年那樣，謊言與錯誤觀念就會再盤據天空。

他表示，國民黨獨鍾核能，已經封存的核四想重啟，快到期限的核一核二想延役，既不管用過的燃料棒無法取出，更不管低高階核廢料無處去。如此擁抱核能、至死不渝。

羅說，民進黨不同以往在野時期，不能只是反核與追求非核家園而已。同時必須負起台灣能源轉型的重責，既提供穩定、安全的能源需求，又能帶動台灣未來相關產業發展。

他強調，這條能源轉型的路，絕非重回核能老路，而是全力發展綠能，一方面達成非核目標，一方面對抗空汙問題。

(中時 )